|Транспорт
|03.12.2019
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Правительство Приангарья: 285 единиц техники задействовали в уборке дорог региона 2 декабря
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Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На дорогах Иркутской области 2 декабря работало 285 единиц техники «Дорожной службы» региона. Среди них 77 комбинированных дорожных машин, 60 автогрейдеров, 30 экскаваторов и тракторов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Техника выполняет комплекс работ по зимнему содержанию: россыпь противогололедных материалов, обработка автодорог жидкими реагентами, очистка от снега проезжей части и обочин, мостов, остановок, дорожных знаков, устройство ледовых переправ.
Очистка шла на 286 дорогах Иркутской области. За сутки израсходовано больше 1,5 тысяч тонн инертных материалов.