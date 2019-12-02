Правительство Приангарья: 285 единиц техники задействовали в уборке дорог региона 2 декабря

«Культурный норматив» школьника: иркутские эксперты – о новых инициативах федеральных властей Иркутская область, 1.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В восьми регионах России с нового учебного года запустили проект «Культурный норматив школьника». По задумке разработчиков он нужен, в том числе для того, чтобы у детей формировалось критическое мышление в сфере искусства и культуры. Телеинформ спросил мнение иркутских экспертов по поводу новой инициативы Минкульта России.