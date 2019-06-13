Ольхонский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Причал паромной переправы на Ольхон в который раз планируют достроить в ближайшее время. Такое поручение дал первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов во время рабочей поездки в Ольхонский район. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

– Причал должен уже работать – по контракту срок окончания работ уже истек. Стройнадзором указан ряд замечаний, которые подрядчик должен в ближайшее время устранить, а Минстрой - жестко проконтролировать, – сказал Руслан Болотов.

На объекте на материковой части выполнено устройство пирса и причальной стенки сооружения, очистных сооружений, резервуара дождевых сточных вод, канализации и выгреба, сооружены проезды и площадки, проведены работы по устройству средств навигационного оборудования, наружного освещения, благоустройству территории. Стоимость работ – более 110 миллионов рублей.

Напомним, строительство нового причала в Сахюрте было начато 1 апреля 2014, в качестве заказчика выступила дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области. Срок окончания работ намечался на 30 ноября 2015 года. Однако 17 ноября 2015 года Восточно-Сибирское речное пароходство инициировало расторжение госконтракта. На момент подачи уведомления о расторжении госконтракта работы выполнены в объеме не менее 60% от планируемых. В итоге только в 2017 году определили подрядчика, который закончит работу. Им стала «Дорожная служба Иркутской области».