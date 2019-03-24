|Транспорт
|25.03.2019
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Продажу билетов в Хабаровск, Нерюнгри и Тюмень открыла авиакомпания «Ангара»
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Иркутск, 25.03.19 (ИА "Телеинформ"), - Авиакомпания «Ангара» начала продажу билетов на новые рейсы на самолете Ан-148-100Е: Иркутск-Чита, Чита-Хабаровск, Иркутск-Хабаровск (с посадкой в Чите), Хабаровск-Нерюнгри, Иркутск-Тюмень (с посадкой в Томске).
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейсы Иркутск-Чита-Хабаровск-Нерюнгри будут выполняться c 14 мая по вторникам и субботам. Обратно из Нерюнгри, Хабаровска и Читы – по средам и воскресеньям.
Стоимость авиабилетов:
Иркутск-Чита – от 7 300 рублей;
Иркутск-Хабаровск – от 10 500 рублей;
Чита-Хабаровск – от 8 375 рублей;
Хабаровск-Нерюнгри – 7 050 рублей.
Авиарейс Хабаровск-Нерюнгри будет выполняться по федеральной программе субсидирования авиаперелетов в рамках Постановления Правительства №1242. Билеты по указанной стоимости доступны всем пассажирам.
Рейсы Иркутск-Томск-Тюмень будут выполняться по понедельникам и четвергам с 3 июня.
Иркутск-Томск – 5 640 руб;
Иркутск-Тюмень – от 9 495 рублей;
Томск-Тюмень - от 5 495 руб.
Приобрести билеты можно на сайте
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