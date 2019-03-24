ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Транспорт
25.03.2019

Продажу билетов в Хабаровск, Нерюнгри и Тюмень открыла авиакомпания «Ангара»

Иркутск, 25.03.19 (ИА "Телеинформ"), -  Авиакомпания «Ангара» начала продажу билетов на новые рейсы на самолете Ан-148-100Е: Иркутск-Чита, Чита-Хабаровск, Иркутск-Хабаровск (с посадкой в Чите), Хабаровск-Нерюнгри, Иркутск-Тюмень (с посадкой в Томске).

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейсы Иркутск-Чита-Хабаровск-Нерюнгри будут выполняться c 14 мая по вторникам и субботам. Обратно из Нерюнгри, Хабаровска и Читы – по средам и воскресеньям.

Стоимость авиабилетов:

Иркутск-Чита – от 7 300 рублей;

Иркутск-Хабаровск – от 10 500 рублей;

Чита-Хабаровск – от 8 375 рублей;

Хабаровск-Нерюнгри – 7 050 рублей.

Авиарейс Хабаровск-Нерюнгри будет выполняться по федеральной программе субсидирования авиаперелетов в рамках Постановления Правительства №1242. Билеты по указанной стоимости доступны всем пассажирам.

Рейсы Иркутск-Томск-Тюмень будут выполняться по понедельникам и четвергам с 3 июня.

Иркутск-Томск – 5 640 руб;

Иркутск-Тюмень – от 9 495 рублей;

Томск-Тюмень - от 5 495 руб.

Приобрести билеты можно на сайте www.angara.aero и во всех авиакассах. Количество авиабилетов по указанной стоимости ограничено.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске