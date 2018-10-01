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02.10.2018

Прокуратура в суде оспаривает повышение стоимости проезда в Шелехове

Шелехов, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура подала в Шелеховский городской суд иск против повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает надзорного ведомства.

Ранее в прокуратуру обратились местные жители, недовольные тем, что с 1 июля 2018 года в городе стоимость проезда повысили с 10 до 24 рублей, а также депутаты городской думы. Такой тариф был установлен постановлением администрации Шелехова.

Прокуроры установили, что перевозчики, которые и инициировали повышение стоимости проезда, был представлен неполный пакет документов. В частности, не было расчётов экономического обоснования заявленных расходов.

Протест прокурора на постановление городской администрации об утверждении предельных максимальных тарифов на перевозку пассажиров и багажа мэрия Шелехова отклонила. После этого прокуратура направила в суд иск, сейчас он находится в стадии рассмотрения.

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Прокуратура оспаривает повышение стоимости проезда в Шелехове

 

Шелехов, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура подала в Шелеховский городской суд иск против повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает надзорного ведомства.

 

Ранее в прокуратуру обратились местные жители, недовольные тем, что с 1 июля 2018 года в городе стоимость проезда повысили с 10 до 24 рублей, а также депутаты городской думы. Такой тариф был установлен постановлением администрации Шелехова.

 

Прокуроры установили, что перевозчики, которые и инициировали повышение стоимости проезда, был представлен неполный пакет документов. В частности, не было расчётов экономического обоснования заявленных расходов.

 

Протест прокурора на постановление городской администрации об утверждении предельных максимальных тарифов на перевозку пассажиров и багажа мэрия Шелехова отклонила. После этого прокуратура направила в суд иск, сейчас он находится в стадии рассмотрения.

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