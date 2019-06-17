Ремонтные работы на улице Багратиона в Иркутске завершат в первой декаде июля

Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Ремонтные работы на участке дороги по улице Багратиона в Иркутске завершат в первой декаде июля.

Такое поручение дал мэр города Дмитрий Бердников во время выездного совещания, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Вместе с главой города качество выполнения ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поверили представители общественности.

– К нам начали поступать сигналы от горожан по участку на Багратиона: что там не выставляются знаки, работы ведутся с нарушениями. Кроме того, подрядчик выбился из графика. После сегодняшнего выезда пообещал нам устранить все замечания. И закончить весь объем работ уже в первой декаде июля. Этот объект достаточно серьезный. Помимо того, что будет проведен ремонт, здесь появятся три новые остановки общественного транспорта. Так что держим ситуацию на контроле, – отметил Дмитрий Бердников.

В ходе выездного совещания проверили качество выполнения ремонта на пяти участках. Большой объем работ ведется на улицах Сергеева и Воронежской. Там ремонтируют подъездные пути к путепроводу, а также устройство дождеприёмных колодцев. Объект должны сдать в конце июля.

– Этот объект крайне важен для города. Ремонт здесь позволит, например, избавиться от постоянного застоя воды, который образуется после каждого дождя, – подчеркнул радиоведущий, участник общественной организации «Наш Иркутск» Игорь Бялоус. – На мой взгляд, общественный контроль необходим: это держит подрядчиков в тонусе – замечания устраняются сразу же, по ходу работ. Такие совместные выезды с мэрией будут проводиться в течение всего строительного сезона.

Практически завершены работы на улице Красногвардейской. На улице Подаптечной выполнены все подготовительные работы перед укладкой дорожного полотна. Сейчас идет ремонт теплотрассы. Работы всех инженерных служб синхронизированы.

– Ремонт дорог в этом году ведется в рамках теперь уже национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Будет сделан 31 участок общей протяженностью около 30 километров, в том числе строительство нового участка улицы Баумана и реконструкция улицы Култукской, – сообщила заместитель мэра-председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.