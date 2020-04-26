Рейс в Иркутск из Таиланда перенесли на 26 апреля

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вылет рейса Бангкок – Иркутск – Самара запланирован на 26 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале, созданном для информирования россиян о вывозе из-за границы в условиях распространения коронавируса.

Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Иркутской области, Красноярском крае, республике Бурятия, Самарской области, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской области, Башкортостане, республике Татарстана, республике Удмуртия, Ульяновской области.

– Если у вас был билет на рейс любой российской авиакомпании, и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе, – поясняют в Минэкономсвязи.

Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1 . Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.

Напомним, изначально вылет планировался на 22 апреля, но его отменили. Позже в Росавиации сообщили, что рейс запланирован на 25 апреля.