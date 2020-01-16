Российский самолёт «Байкал» могут запустить в серийное производство

Москва, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Возможность серийного производства самолёта «Байкал» поручил рассмотреть правительству РФ президент Владимир Путин.

Об этом говорится в перечне поручений правительству РФ, опубликованном на сайте Кремля.

– Рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолёта «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учётом реализации проекта по созданию лёгкого многоцелевого самолёта, обратив особое внимание на объёмы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и лётно-технические параметры, – говорится в документе.

Как ранее сообщали федеральные СМИ, 11 января Путин провёл совещание с членами правительства по вопросам региональных авиаперевозок, в ходе которого было уделено внимание самолёту «Байкал». Этот лёгкий самолёт призван заменить Ан-2 – так называемый «кукурузник». Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заверил, что самолёт могут строить в Улан-Удэ.