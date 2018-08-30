Росстат: цена на бензин в Иркутске стабильна почти два месяца

Иркутск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя стоимость литра бензина в Иркутске за неделю с 20 по 26 августа составляла 42,33 рубля, не изменяясь с июля 2018 года. Об этом сообщает Росстат.

Бензин марки АИ-92 стоил 41 рубль за литр, АИ-95 – 42,7 рубля, АИ-98 – 45,63, дизель – 44,77 рубля. Среди региональных центров СФО Иркутск по стоимости бензина все так же занимает по-прежнему четвертое место. Стоит отметить, что по Сибири цена топлива снизилась на 1 копейку, составив 41,79 рубля, тогда как в среднем по России за литр бензина берут 43,21 рубля.

Кроме того, за неделю снижение цен на автомобильное топливо отмечалось в 11 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него снизились в Тамбове – на 0,7%, Кызыле – на 0,5%, Севастополе, Йошкар-Оле и Астрахани – на 0,3%. В пяти столицах субъектов РФ отмечалось увеличение цен на бензин. Более всего он подорожал в Магадане и Кирове – на 1,4% и 0,2% соответственно.