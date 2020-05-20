Руслан Болотов поручил проверить работу подрядчиков, которые ремонтируют улицы Иркутска с нарушениями

Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Руслан Болотов поручил проверить работу подрядчиков, которые ремонтируют улицы Иркутска. В ходе ежедневного осмотра были выявлены грубые нарушения, в частности, укладка асфальта в лужи. Мэр города поручил проверить МУП «Иркутскавтодор», который ремонтирует этот участок дороги.

Как сообщает пресс-служба администрации города, глава Иркутска также подчеркнул, что виновные будут привлечены к ответственности.

– Уже не первый раз мы выявляем подобные нарушения, которые демонстрируют непрофессионализм и халатное отношение к делу. Горожане также обращаются к нам с жалобами по поводу качества дорожного ремонта. Это недопустимо! Тем более, когда речь идет о муниципальном предприятии, которое обязано быть эталоном качества для остальных подрядчиков. По факту, выявленному сегодня, проведем проверку МУП «Иркутскавтодор». К виновным будут приняты жесткие меры, – подчеркнул Руслан Болотов. – В прошлые годы в Иркутске был выполнен значительный объем работ по ремонту дорог, в том числе большими картами. Однако, качество ремонта на ряде объектов, как мы видим, крайне неудовлетворительное.

Руслан Болотов отметил, что сегодня профильным комитетам администрации города поставлена задача пересмотреть подходы и требования к ремонту городских дорог, в том числе особое внимание уделить контролю за подрядчиками, а также за качеством используемых ими материалов.

Напомним, в Иркутске в течение весеннего периода отремонтировано более 30 тысяч квадратных метров дорог в рамках работ по ямочному ремонту. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутске в 2020 году отремонтируют 19 объектов общей протяженностью 23 километра.