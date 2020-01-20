РЖД полностью обновит парк локомотивов на Транссибе и БАМе к 2025 году

Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках программы развития БАМа и Транссиба в ближайшие пять лет будет завершено полное обновление парка локомотивов на восточном полигоне железных дорог ОАО «РЖД». Информацию озвучили на прошедшем в Иркутске совещании по вопросам организации движения на этом участке, сообщает пресс-служба ВСЖД.

В совещании приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Дирекции тяги Олег Валинский, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центральной дирекции управления движением Павел Иванов, а также представители четырех железных дорог, входящих в полигон (Красноярская, Восточно-Сибирская, Забайкальская, Дальневосточная).

По словам Олега Валинского, в текущем году на восточный полигон поступит 121 новый электровоз 3ЭС5К, а к 2025 году в эксплуатации будут только современные машины, которые смогут работать с увеличенным пробегом и возить составы массой до 7100 тонн.

– Если говорить о важности развития восточного полигона для российских железных дорог, то приведу только две цифры: в 2019 году компания закупила 738 новых локомотивов на всю сеть. Из них треть – 252 единицы – были направлены на четыре дороги, образующие полигон. То есть особое внимание уделяется обновлению тягового подвижного состава именно в этой части страны, – отметил Олег Валинский.