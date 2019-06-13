С 1 июля в Иркутске запретят парковаться на нескольких улицах

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 июля 2019 года парковка будет запрещена на участках нескольких иркутских улиц. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Речь идет о следующих участках улиц:

на объездной дороге Ново-Ленино (район СНТ 6-й Пятилетки) будут установлены запрещающие остановку знаки для грузовых автомобилей, которые незаконно торгуют на этом участке строительными материалами;

в переулке Волочаевский также будут установлены запрещающие остановку знаки, так как припаркованный транспорт затрудняет проезд.

Кроме того, на улице Театральной будет организовано одностороннее движение для обеспечения безопасности пешеходов.

Соответствующие решения были приняты на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с представителями ОГИБДД МУ МВД «Иркутское».