|Транспорт
|13.06.2019
|
|
С 1 июля в Иркутске запретят парковаться на нескольких улицах
|
Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 июля 2019 года парковка будет запрещена на участках нескольких иркутских улиц. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Речь идет о следующих участках улиц:
Кроме того, на улице Театральной будет организовано одностороннее движение для обеспечения безопасности пешеходов.
Соответствующие решения были приняты на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с представителями ОГИБДД МУ МВД «Иркутское».