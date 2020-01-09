|Транспорт
|10.01.2020
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С начала года через иркутский аэропорт проследовали три собаки, пять кошек и 16 тысяч цыплят
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Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 по 9 января в пункте пропуска иркутского аэропорта госинспекторы регионального управления Россельхознадзора проконтролировали перевозку 307 кг рыбы и морепродуктов, 290 кг готовой продукции, 60 кг кормов, 120 кг сырья животного происхождения, а также около 16 тысяч суточных цыплят, двух собак и четырех кошек.
При международных перевозках оформлены документы на вывоз кошки в Китай и собаки в Испанию.
В соответствии с запретом ввоза на территорию Российской Федерации грузов, подлежащих ветеринарному контролю, изъято и уничтожено 12 партий (8,3 кг) продукции без необходимых документов, наложено 12 административных штрафов на общую сумму 6 тысяч рублей.