Схема движения автобуса №6 в Иркутске временно изменится

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 25 мая по 17 июня временно изменится схема движения автобуса №6 в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, это связано с проведением строительно-монтажных работ инженерных сетей по ул. Набережная Иркута, 1 в Ленинском районе и временным закрытием движения транспорта по улицам Иркутная, Набережная Иркута.

Движение муниципального маршрута регулярных перевозок №6 «Ц. Рынок – пос. Жилкино» будет проходить следующим образом:

– при следовании из центра – после Глазковского моста по ул. Джамбула, Иркутному мосту и далее по маршруту;

– при следовании в центр – после ул. Трактовая по Иркутному мосту, улицам Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Челнокова и далее по маршруту.

Будут исключены остановки «Товарная контора» и «Фирма «Байкал» в обоих направлениях. Вместо них будут введены дополнительные остановки «ул. Джамбула» (при следовании из центра), «Курорт «Ангара» и «Дом связи» (при следовании в центр).