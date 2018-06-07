ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Транспорт
08.06.2018

Схема движения общественного транспорта в Иркутске изменится из-за ремонтных работ

Иркутск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В связи с закрытием в Иркутске улицы Чехова с 10 июня до 1 августа схема движения общественного транспорта в этом районе изменится.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Автобусы №14 «Ново-Ленино – Центральный рынок», №28р «Центральный рынок – Авиазавод», №30 «Центральный рынок – Ново-Ленино (больница № 8)», №37 «Центральный рынок – Ново-Ленино», №65 «Центральный рынок – 7 м/р Ново-Ленино» при следовании в центр после улицы Дзержинского поедут по улицам Карла Либкнехта, Карла Маркса и далее как обычно. Остановка «Центральный рынок» переносится с улицы Чехова на улицу Дзержинского (Дом кузнеца).

Кроме этого, в связи с закрытием проезда по улице Карла Либкнехта на участке от улицы Дзержинского до улицы Тимирязева с 10 июня по 15 сентября маршрутка № 81 «Центральный рынок – Китай-город» при следовании в центр города после улицы Рабочей теперь продолжит движение по улицам Франк-Каменецкого, Дзержинского, Октябрьской Революции, Тимирязева, Карла Либкнехта и далее по маршруту. Остановки «Институт зрения» и «Кинотеатр «Пионер» будут исключены.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске