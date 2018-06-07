Схема движения общественного транспорта в Иркутске изменится из-за ремонтных работ

Иркутск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В связи с закрытием в Иркутске улицы Чехова с 10 июня до 1 августа схема движения общественного транспорта в этом районе изменится.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Автобусы №14 «Ново-Ленино – Центральный рынок», №28р «Центральный рынок – Авиазавод», №30 «Центральный рынок – Ново-Ленино (больница № 8)», №37 «Центральный рынок – Ново-Ленино», №65 «Центральный рынок – 7 м/р Ново-Ленино» при следовании в центр после улицы Дзержинского поедут по улицам Карла Либкнехта, Карла Маркса и далее как обычно. Остановка «Центральный рынок» переносится с улицы Чехова на улицу Дзержинского (Дом кузнеца).

Кроме этого, в связи с закрытием проезда по улице Карла Либкнехта на участке от улицы Дзержинского до улицы Тимирязева с 10 июня по 15 сентября маршрутка № 81 «Центральный рынок – Китай-город» при следовании в центр города после улицы Рабочей теперь продолжит движение по улицам Франк-Каменецкого, Дзержинского, Октябрьской Революции, Тимирязева, Карла Либкнехта и далее по маршруту. Остановки «Институт зрения» и «Кинотеатр «Пионер» будут исключены.