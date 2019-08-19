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Транспорт
19.08.2019

Сергей Левченко: паромные переправы, пострадавшие при наводнении, восстановлены

Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Паромная переправа «Бельск» через реку Большая Белая в Черемховском районе и переправа «Казачья Бадарановка» через реку Уда в Нижнеудинском районе, которые были разрушены в результате наводнения, восстановлены. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на Сергея Левченко.

Глава региона доложил об этом на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Сергей Левченко также напомнил, что всего в зону паводка попали 49 участков автодорог регионального или межмуниципального значения, подтоплено 22 моста, в том числе повреждено 18 мостов, из них девять мостов и две паромные переправы разрушены.

Требуют восстановления 36 километров участков автодорог местного значения и 17 мостовых переходов.

– В июле текущего года из-за ливневых дождей в Иркутской области автомобильные дороги повторно затопило. При повторном паводке в зону затопления попали дополнительно Слюдянский, Шелеховский и Усольский районы. Подтоплено 26 участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также 20 участков затопило повторно, – сказал Сергей Левченко.

Федеральным дорожным агентством сформирована рабочая группа для повторного обследования автомобильных дорог Иркутской области, попавших в зону подтопления. По результатам повторного обследования перечень будет откорректирован и утвержден.

Общая стоимость работ, необходимых для восстановления транспортной инфраструктуры оценивается в 1 миллиард 653 миллиона рублей, в том числе 1 миллиард 90,9 миллионов рублей – на региональных дорогах и 562,4 миллиона рублей – на местных дорогах.

– На эти цели Иркутской области из федерального бюджета в 2019 году выделено 493,9 миллионов рублей. В 2020-2021 годах предварительно запланировано 500 миллионов рублей и 600 миллионов рублей соответственно, – отметил губернатор.

В областном бюджете предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на первоочередные работы по ремонту дорог и мостов, поврежденных в результате паводков.

– Первый госконтракт на восстановление автодорог, находящихся в собственности Иркутской области, заключен 12 июля. Восстановят участки в восьми районах, сумма работ – 98 миллионов рублей. Второй контракт на 304,8 миллионов рублей заключен 31 июля. На сегодня работы выполнены на сумму 84,9 миллионов рублей, – сообщил губернатор.

Сергей Левченко отметил, что на 47 участках автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения проезд обеспечен с 17 июля.

На всех пересечениях водотоков мостами обеспечен проезд: из 22 сооружений на 13 мостах движение осуществляется без ограничений, на девяти мостах, которые требуют восстановления, для обеспечения проезда организован объезд или введено ограничение по нагрузкам.

По информации муниципальных образований повреждено 11 пешеходных мостов. Потребность в финансировании ремонта пешеходных мостов составляет 16,8 миллионов  рублей, средства предусмотрены в областном бюджете.

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