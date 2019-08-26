Сергей Сокол дал старт строительству объездной дороги в обход Усолья-Сибирского

Усолье-Сибирское, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественный старт строительства участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в обход Усолья-Сибирского и поселка Тельма был дан 27 августа на 1843 км трассы. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

В церемонии принял участие председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, а также депутаты Государственной Думы Сергей Тен и Алексей Красноштанов, начальник управления автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск федерального дорожного агентства Николай Рейнет, мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин, депутаты областного парламента Павел Сумароков и Роман Габов, а также представители профильного министерства региона и генерального подрядчика строительства – АО «Труд».

Обращаясь к участникам церемонии Сергей Сокол отметил, что успешное развитие региона невозможно без современной дорожно-транспортной сети:

– Нашей области очень нужны хорошие дороги, и этот масштабный проект – очередной шаг к развитию транспортной сети, к развитию экономики Приангарья – ведь это взаимосвязанные вещи. Эта дорога крайне важна и для Усолья-Сибирского, в котором транзитный поток как минимум в два раза превышает допустимые нормы: больше двадцати тысяч автомобилей, в том числе большегрузов, проходят в день через город. Обходная дорога обеспечит безопасность жителей города, в лучшую сторону повлияет на экологию и качество жизни в городе. Такие проекты нам нужны, будем продолжать и дальше реализовывать их на территории области.

Спикер также напомнил, что 2019 год – юбилейный для Усолья: город отмечает 350 лет со дня основания. Сергей Сокол отметил, что год стал богатым на хорошие события, так, в частности, начались работы по ликвидации токсичных отходов Усольехимпрома.

– Уверен, что эти события – не только отличный подарок к юбилею города, но еще один знак того, что жизнь в Приангарье меняется к лучшему, – сказал спикер.

Депутат государственной Думы Сергей Тен подчеркнул, что безопасность дорожного движения – это важнейшая государственная задача.

– В указе президента страны обозначено, что к 2024 году количество ДТП со смертельным исходом должно быть снижено в три раза. И, конечно, одноуровневые железнодорожные переезды с высокой интенсивностью движения создают дополнительную угрозу для автомобилистов. Потому первоочередная задача в дорожной отрасли – это строительство путепроводов в двух уровнях, – сказал депутат.

По его словам, в ближайшее время будут построены двухуровневые путепроводы в районе поселка Тулюшка в Куйтунском районе и поселка Шарагул в Куйтунском районе.

Николай Рейнет подчеркнул, что проект строительства обхода разрабатывался проектным институтом города Казани с 2015 по 2017 год.

– Объект должен получиться красивым и, прежде всего, безопасным. Это один из нескольких проектов, которые реализуются в Приангарье. Сейчас идет реконструкция участка дороги Р-258 на 45-57 км, который будет введен в следующем году. В этом году заключен контракт на устройство путепровода в районе села Тулюшка, его планируем закончить через два года, – сказал начальник управления автомагистрали.

Участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в обход города Усолье-Сибирское и поселка Тельма будет завершен через пять лет. Это дорога первой категории протяженностью 42,6 км, где будет организовано четырех полосное движение, с разделительным барьерным ограждением по всей длине. Освещение планируется смонтировать на протяжении 28,4 км. Всего будет построено пять путепроводов, пять мостов через речки, шесть транспортных развязок, два надземных пешеходных перехода. Стоимость строительства обходной дороги составит 16,3 млрд рублей. Проект дороги вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, утвержденный правительством РФ. Согласно этому плану будет построено 12 автодорожных обходов крупных городов России.