Сергей Сокол: ремонт дороги в Усть-Илимске должен быть включен в бюджет региона

Усть-Илимск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области будут настаивать на выделении с 2020 года средств областного бюджета на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Наймушина в Усть-Илимске.

Как сообщает пресс-служба ЗС, об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол по итогам рабочей поездки в территорию. Вместе с депутатами Натальей Дикусаровой, Виталием Перетолчиным, Артемом Лобковым и мэром города Анной Щекиной спикер осмотрел проблемную дорогу.

Отмечено, что автодорога 1978 года постройки ни разу капитально не ремонтировалась. Сегодня требуется замена асфальтобетонного покрытия, тротуаров, бордюрного камня на всей протяженности дороги, ремонт ливневой канализации, освещения. Согласно сметной документации, которая сейчас находится на экспертизе, предварительная стоимость ремонта составит более 173 млн рублей, а том числе более 20,8 млн рублей необходимо будет выделить из городского бюджета.

– По этой дороге проходят муниципальные маршруты городского транспорта, связывающие районы жилой застройки левобережной части городам с объектами общественно-делового назначения, образования, культуры и здравоохранения. И такое состояние важнейшей городской улицы, конечно, недопустимо, – подчеркнул Сергей Сокол.

Спикер добавил, что вопрос о выделении средств на капремонт автодороги будет рассмотрен при формировании областного бюджета на 2020 год.