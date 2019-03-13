Сергей Тен: «Победа» может вернуться в Иркутск уже осенью

Иркутск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Чтобы детально разобраться с причинами отмены рейсов ООО «Авиакомпания «Победа» в Приангарье, депутат от Иркутской области Сергей Тен инициировал на площадке Госдумы прямой диалог между представителями перевозчика, АО «Международный аэропорт Иркутск», Минтранса России и Росавиации с участием депутатов от Иркутской области. Встреча состоялась накануне, 13 марта, сообщает пресс-служба парламентария.

Основным предметом обсуждения стало взаимодействие аэропорта и перевозчика. В ходе переговоров парламентарии выяснили, что фактической причиной прекращения авиасообщения оказался не отказ аэропорта соблюдать новые правила, а внутренние мотивы авиакомпании. «Победу» не устраивают скорость и стоимость обслуживания самолётов в Международном аэропорту Иркутск.

– Во-первых, меня удивляет, что два действующих хозяйствующих субъекта не сумели заранее договориться об условиях продолжения взаимодействия. На самом деле проблема оказалась не в отказе выполнения аэропортом политики «no touch», а в низкой оценке перевозчиком эффективности своей работы в Иркутске. При этом о недовольстве авиакомпании представители аэропорта впервые услышали непосредственно у нас на совещании, – пояснил Сергей Тен.

Депутат убежден, жители Приангарья не должны лишаться возможности бюджетно летать в центральную Россию. Тем более, в соседних регионах – Бурятии, Красноярском крае – такой проблемы нет. При этом Сергей Тен подчеркивает: в перспективе необходима технологическая модернизация аэропорта и его инфраструктуры.

Депутат полагает, что между сторонами состоялся в целом конструктивный разговор. Важно, что вопрос с политикой «no touch» удалось снять с повестки дня.

– По итогам переговоров представители аэропорта и авиакомпании пришли к выводу, что нет непреодолимых препятствий для дальнейшего сотрудничества. Многое должно решиться и в области взаимодействия двух хозяйствующих субъектов. Полеты «Победы» в Иркутск могут возобновиться уже осенью. При этом ставлю задачу проработать возможные варианты уменьшения этого срока, в том числе с Министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом, – заключил Сергей Тен.

О том, что лоукостер «Победа» исключил из летнего расписания рейс из Иркутска в Москву стало известно в феврале. Несколько дней спустя в авиакомпании заявили, что полёты прекращены из-за отказа аэропорта соблюдать стандарт авиакомпании по запрету касания самолета наземной техникой. Перспективы авиапрома и ситуация с отменой полётов «Победы» в Иркутск стали основными темами работы члена Комитета по транспорту и строительству ГД РФ Сергея Тена на заключительной пленарной неделе февраля. Депутат заявил, что ситуация, когда заложниками недоговороспособности двух коммерческих субъектов становятся люди, выглядит, по крайней мере, странно.

Напомним, лоукостер зашёл в Иркутск в апреле 2018 года. Однако эксперты, опрошенные Телеинформом, тогда скептически отнеслись к новому игроку на рынке иркутских авиаперевозок.

СПРАВКА:

Авиакомпания «Победа» — одна из самых молодых в России. Первый ее самолет поднялся в небо 1 декабря 2014 года. Но долгожданный проект лоукостера в России оказался очень востребован: за первые 12 часов продаж было куплено 7 000 билетов.

В парке авиаперевозчика — 16 Boeing737-800, средний возраст которых измеряется месяцами. Каждый самолет поставлен в парк «Победы» напрямую с завода-производителя.

Иркутск стал вторым по дальности направлением на карте полетов «Победы» после Улан-Удэ.