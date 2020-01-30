Сергей Тен: в Иркутской области должно появиться министерство транспорта, дорожного хозяйства и связи

Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев провел рабочую встречу с депутатами Государственной Думы РФ от Иркутской области. На встрече обсуждались вопросы по состоянию и перспективам развития Иркутской области, сообщает пресс-служба депутата Сергея Тена. В числе важнейших вопросов, которые требуют рассмотрения на федеральном уровне, – определение правового статуса земельных участков, решение проблемы законодательства в отношении строительства жилых, социальных, инфраструктурных объектов, а также ведения предпринимательской деятельности в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, развитие инфраструктурных объектов в области, разработка и принятие стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Свои предложения врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву озвучил депутат Государственной Думы Сергей Тен: – Начну с дорог. Это не только промышленное развитие, рабочие места. Это про жизнь. Наша область географически может стать воротами между Западом и Востоком. Для этого нам надо серьезно заняться дорожно-транспортной инфраструктурой, необходимо развивать опорную сеть автомобильных дорог федерального уровня. Настаиваю, в Иркутской области должно появиться профильное министерство транспорта, дорожного хозяйства и связи, слишком много проблем, которые надо решать здесь и сейчас. Области необходимо развивать опорную сеть автомобильных дорог федерального уровня, считает парламентарий. – Сегодня Минтрансом России на эти цели направлены огромные ресурсы, – заявил он. – А нам необходимы дороги, безопасные и качественные. Остается нерешенным ряд вопросов. Строительство федеральной автомобильной дороги А331 «Вилюй» даст толчок к развитию северных территорий области. Строительство обходов городов Тулун, Нижнеудинск, Слюдянка, минимизируют потери экономические, временные. Плюс, экология и безопасность. Необходимо уделить особое внимание развитию общественного транспорта на территории Иркутской области. Сергей Тен также отметил, что сегодня остро стоит вопрос пассажирских перевозок в крупных городах, обновления подвижного состава, обеспечения безопасности дорожного движения и повышения экологичности транспорта. – У меня есть цель, если кратко: Иркутск – современная столица Приангарья, – подчеркнул депутат. – Сегодня в городе практически не сформирована сеть магистральных дорог и улиц. Причина – отсутствие финансирования Иркутска как столицы региона. Нет прорывных проектов. К таким относится строительство участка автомобильной дороги от объездной Университетский – Первомайский до объездной Ново-Ленино со строительством моста через Иркут и развязок, проект южного обхода Иркутска. Он фактически обеспечит дополнительные въезды и выезды из города. Еще один проект – продолжение реконструкции улицы Пискунова. Сегодня в Иркутской области средства БКАД, фактически идут на выполнение восстановительных ремонтов и не позволяют приступить к крупным, прорывным для экономики проектам. Предлагаю детально обсудить две темы – развитие транспортной инфраструктуры города, инвестиционную составляющую дорожного строительства на выставке «Транспорт и дороги Сибири», которая состоится 15-18 апреля в Иркутске. Региону нужна программа социально-экономического развития, также отметил он: – Вы абсолютно правы, Игорь Иванович, когда говорите, что стратегия – это тот скелет, на который мы должны наращивать мышцы. Мы должны четко представлять, что область – это центр притяжения, крупная агломерация с развитой научной, промышленной, транспортной инфраструктурой. Планы, сроки, ответственные за исполнение Национальных проектов, которые зашиты в стратегию. Достойное место в ПСЭР должно быть отведено высшей школе (чего не было ранее). Чтобы сократить отток молодежи из региона, нам нужно качественное образование, сильные вузы. Нужно добиться создания НОЦ. Создание в Иркутске научно-образовательного центра «Байкал» мирового уровня на базе ведущих вузов региона – ИГУ, ИРНИТУ, Иркутского научного центра СО РАН с участием в составе консорциума учреждений высшей школы, академических учреждений, организаций реального сектора экономики Байкальского региона и их кооперации с международным научным сообществом. Это ли не конкретная задача? Парламентарий озвучил еще одно предложение: – В 2019 году было проведено исследование по теме: «Правовое обеспечение государственной политики по сбережению экосистемы озера Байкал. Разработка научно обоснованной концепции модернизации ФЗ «Об охране озера Байкал». В июне 2020 года планируем выездные мероприятия МРГ-Байкал на территории трех субъектов по национальному проекту «Экология», предлагаю обсудить концепцию модернизации природоохранного законодательства в ее рамках. Совместно поработать над подготовкой мероприятия для его максимальной эффективности. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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