Сергей Тен: высадка безбилетных детей на мороз будет запрещена законодательно

Москва, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству рекомендован к принятию в первом чтении законопроект по регулированию ответственности за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте.

Как сообщает пресс-служба депутата ГД от Иркутской области Сергея Тена, курирующего реализацию нацпроекта БКАД в Байкальском регионе от профильного комитета Госдумы, предполагается урегулировать вопросы разграничения полномочий по контролю за оплатой проезда и перевозкой багажа между федерацией и субъектами, определит лиц, уполномоченных осуществлять этот контроль. Законопроект направлен на восполнение существующих пробелов и устранение коллизий в этой сфере.

– С наступлением холодного времени года проблема высадки детей на мороз из общественного транспорта периодически возникает во многих регионах России, в том числе и у нас в Приангарье. Обстоятельства, по которым у ребенка нет билета, могут быть совершенно разными, однако подвергать жизнь и здоровье детей опасности ни в коем случае недопустимо. Пока не наступила новая зима необходимо решить данную проблему, – подчеркнул Сергей Тен.

Законодательная инициатива вводит норму о возможности получения пассажиром дубликата утерянного или испорченного билета, а также прямо устанавливает запрет на принудительную высадку безбилетных детей в возрасте до 16 лет, следующих без сопровождения совершеннолетнего лица.

– Этот законопроект важен, но является достаточно объемным и комплексным, в связи с чем у комитета есть ряд вопросов к Минтрансу России, решение по которым необходимо прорабатывать ко второму чтению, – добавляет Сергей Тен.