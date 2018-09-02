Системы видеофиксации появятся на 38 ж/д переездах в Иркутской области и Бурятии

Иркутская область, Бурятия, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году на 38 железнодорожных переездах ВСЖД планируют установить системы видеофиксации. Видеокамеры для выявления и фиксации нарушителей правил дорожного движения появятся на переездах до 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Материалы с представленных систем видеофиксации будут системно подвергаться анализу. Это поможет железнодорожникам подкрепить записи в специальном журнале нарушений фрагментами реальной видеосъемки. При необходимости материал будет предоставлен в качестве исчерпывающих неопровержимых доказательств в ГИБДД.

В ВСЖД отмечают, что именно отсутствие видео- и фотоматериалов во многих случаях не позволяет сотрудникам ГИБДД доказать факт нарушения правил проезда через переезд. На железнодорожных переездах в границах ВСЖД с начала 2018 года произошло шесть дорожно-транспортных происшествий.

– Виновниками во всех этих случаях стали водители автотранспортных средств, которые, как правило, неверно оценивают дорожную обстановку при приближении к переездам, проезжают на запрещающий сигнал светофора, невзирая на заградительные шлагбаумы, а порой и вовсе въезжают на полном ходу в проходящий поезд, – отмечается в сообщении ВСЖД.

Напомним, что в Иркутской области до конца сентября проходит специальная акция «Внимание переезд!», направленная на профилактику нарушений на железнодорожных переездах. За это время железнодорожники совместно с областным ГИБДД проведут профилактические мероприятия, направленные на укрепление дорожной дисциплины.