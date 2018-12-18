СМИ: «Ростех» намерен получить 25% в проекте строительства нового аэропорта Иркутска

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Ростех» намерен получить 25% в проекте строительства нового аэропорта Иркутска. Об этом иркутские СМИ сообщают со ссылкой на «Ведомости».

– Участвовать в этом проекте нам предложил губернатор. «Ростех» единолично не планирует входить, мы рассматриваем участие совместно со структурами «Новапорта»: у нас – 25%, 75% – у компании «Системы управления». Любому человеку небезразлично, как живет его родина, конечно, – цитирует пресса главу госкорпорации Сергея Чемезова. – Но Иркутская область – это еще и крупный промышленный регион, где проживает около 2,5 миллиона человек. На Байкал ежегодно приезжает до 1,5 миллиона туристов. К 2020 году пассажиропоток через Иркутск достигнет 3 миллиона человек в год. Аэропорт станет одним из крупнейших авиационных хабов в стране.

Предварительный объем инвестиций в проект оценивается на уровне 100 миллиардов рублей. Сейчас, по словам Сергея Чемезова, вокруг проекта разгорается скандал. Это связано с тем, что потенциальных инвесторов выбрали без конкурса.

– Олег Дерипаска якобы хотел там поучаствовать. Если объявят конкурс, пожалуйста. Мы готовы принять в нем участие, – заключил глава Ростеха.

Напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко на выступлениии в «Клубе публичной политики» в конце мая 2018 года заявил, что по поводу инвестиций в строительство нового терминала иркутского аэропорта достаточно давно была достигнута договорённость с Ростехом. Что касается «Новапорта», с которым уже была создана управляющая компания, то предприятие будет принимать участие в проекте в качестве специалиста по эксплуатации.

Позже замглавы МинЖКХ Иркутской области Ольга Золотарева рассказала, что «Аэропорт Иркутск» передал в субаренду на 10 лет участок, на котором будет построен новый терминал, компании «Рампорт Безопасность». Одним из учредителей «Рампорт Безопасность», согласно выписке из ЕГРЮЛ, было АО «Рампорт Аэро», чьим партнером является Ростех. При этом участок передан предприятию как хозяйствующему субъекту, а не инвестору. Правительство Иркутской области ничего пока не сделало по выбору инвестора, заявила чиновница.

В августе 2018 года в Арбитражный суд Московской области компания «Геоника ЛЛП» подала иск против губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Предметом тяжбы стал также иркутский аэропорт. Помимо Сергея Левченко ответчиками по делу выступают АО «Новапорт Иркутск», аппарат губернатора и правительства Иркутской области, ООО «Рампорт Безопасность» и АО «Иркутскаэроинвест». Истец требовал признать действия ответчиков незаконными, сумма исковых требований – 650 млн рублей. Позже Сергей Левченко прокомментировал иск, отметив, что «Рампорт аэро» привлекли в качестве инвестора для строительства нового терминала в международном аэропорту Иркутска на абсолютно законных основаниях.

В ноябре 2018 года стало известно, что ФАС России возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, правительством региона и рядом других структур. Речь идёт о выборе инвестора для строительства нового терминала иркутского аэропорта.

Между тем, в августе 2018 года в Иркутске заложили первый камень нового современного терминала аэропорта. Его здание решено разместить на существующей территории аэропорта глубже, чем расположены существующие терминалы. Параллельно изменится и схема рулежных дорожек, появятся дополнительные парковки и новая транспортная развязка. Этот терминал будет принимать как внутренние, так и международные рейсы, он планируется более современным, в частности, предполагаются теплые «рукава», чтобы пассажиры могли сразу попадать на борт авиалайнеров.