СМИ: с экспортом МС-21 могут возникнуть проблемы

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Первый самолёт МС-21, который собирают в Иркутске, должен быть поставлен заказчику в 2020 году. Об этом со ссылкой на Минпромторг сообщает «Газета.ру». Это будет «Авиакапитал-Сервис» (лизинговая «дочка» Ростеха), которая уже заключила твердый контракт с «Иркутом» на поставку самолетов и с «Аэрофлотом» на предоставление в операционный лизинг 50 лайнеров МС-21-300. Кроме «Аэрофлота», среди заказчиков самолета «Ильюшин финанс», «ВЭБ- Лизинг» и другие. В Минпромторге также отмечают, что интерес к самолету существует и на международном рынке. Однако с экспортом МС-21 могут быть сложности, отмечает «Газета.ру». На прошлой неделе гендиректор Ростеха Сергей Чемезов признал, что существует проблема с признанием российской системы сертификации в Европе и США. – Пока мы пользуемся старыми сертификатами, которые выдал МАК (Международный авиационный комитет) на ту технику, которая ранее была создана и которая уже поставляется. А вот с новой техникой, если Росавиация не сможет договориться о процедурах взаимного признания, подписать регламенты с международными органами сертификации, действительно могут быть проблемы. Это касается, например, экспорта самолетов, того же МС-21, на который мы делаем большую ставку», – сказал он. Наличие трудностей подтвердили «Газете.ру» и источники в правительстве РФ. Ранее сертификацией авиатехники в РФ занимался МАК, созданный после развала Советского Союза как некое министерство гражданской авиации стран СНГ. Впоследствии многие страны, включая Украину и Молдавию, вышли из соглашения. Однако организация долгое время имела большой объем полномочий, в том числе по международной сертификации самолетов, расследованию авиапроисшествий, нормированию летной годности и т.д. Позже часть функций МАК были переданы разным ведомствам. В частности, полномочия по сертификации авиатехники 28 ноября 2015 года перешли от МАКа к Росавиации. Однако у ведомства нет двусторонних соглашений о взаимном признании сертификатов летной годности с ведущими авиарегуляторами – европейским агентством ЕАSА, американским FAA и др. Этот вопрос обсуждался в августе на заседании комиссии по развитию авиации общего назначения. По итогам обсуждения Росавиации было рекомендовано до 1 марта 2019 года провести аудит российской системы сертификации в Европейском агентстве по безопасности полетов (ЕАSА). Некоторые участники встречи, а позже и эксперты высказывали сомнения, что российское ведомство успеет в установленные сроки согласовать документацию с европейскими авиавластями. Особенно с учетом того, что в Европе МАК пользуется доверием. В самой службе «Газете.ру» сообщили, что для заявлений «о якобы неприятии европейцами документов Росавиации никаких оснований не имеется». – Российская сторона продолжает работать по авиационным правилам, которые хорошо известны EASA, – подчеркнул представитель ведомства. Нельзя не учитывать, что европейская сторона не менее заинтересована в выстраивании взаимовыгодного сотрудничества на основании рабочего соглашения между Росавиацией и EASA о летной годности от 29 января 2018 года, отметил собеседник. Ранее Росавиация выдала сертификат типа двигателю ПД-14, созданному на предприятиях Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) для МС-21. Предполагается, что потенциальным заказчикам самолет будет представлен в двух комплектациях – с установленным двигателем и отечественным ПД-14. Для продвижения последнего на международные рынки также необходима валидация сертификата типа Росавиации в EASA. – Сертификационный базис, в соответствии с которым двигатель ПД-14 проходил сертификацию, соответствует требованиям EASA, – заверили «Газету.ру» в пресс-службе ОДК. Сама валидация Сертификата типа Росавиации в EASA планируется в 2019 году. Сертификация МС-21 была намечена на 2019 год, однако корпорация «Иркут» ранее попросила Росавиацию перенести ее на год. Причиной стала необходимость доработки и дополнительных испытаний инновационного композитного крыла, сконструированного специально для нового самолета. Действующие планы предусматривают завершение сертификации самолета МС-21-300 по российским нормам до середины 2020 года, подчеркнули в Минпромторге. С учетом этого, коммерческие поставки лайнера внутри страны начнутся в лучшем случае во второй половине 2020 года. Перспективы экспорта на фоне пока не решенных вопросов сертификации еще более туманны, говорят в СМИ. ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске иаз

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