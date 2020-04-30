Специалисты подготовили два масштабных проекта развития дорожной сети Усть-Кута

Усть-Кутский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На трассе А-331 «Вилюй» построят новый путепровод, два моста и капитально отремонтируют участки автодороги, переданные в 2019 году в оперативное управление ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Об этом сообщает пресс-служба управления.

Сейчас согласование проходят проекты капитального ремонта участков трассы «Вилюй» на въезде и выезде из Усть-Кута. Год назад их в неудовлетворительном состоянии передали в оперативное управление ФКУ Упрдор «Прибайкалье» из муниципальной собственности. Сейчас дорожники прилагают все усилия, чтобы вовремя устранять деформации дорожного полотна. После схода снега вдоль трассы обустроили отсутствующие ранее кюветы для отвода воды с проезжей части, а ямы засыпали гравием.

Капремонт с устройством новой конструкции дорожной одежды, асфальтобетонным покрытием проезжей части и тротуаров, новым мостом через реку Паниха и автобусными остановками планируется на участках протяжённостью 3,2 и шесть километров. По всей их длине предусмотрено освещение и установка пешеходного ограждения. Работы запланированы на 2021 год.

На этой же территории построят новый мост через реку Якурим взамен существующего. Искусственное сооружение возвели в 1970 году, оно состоит из двух мостов, разделённых по направлениям. Проведённый специалистами осмотр выявил ряд серьёзных дефектов, влияющих на безопасность движения. Общее техническое состояние сооружения оценили, как аварийное и закрыли правую (по ходу километража) отдельно стоящую полосу мостового сооружения. Автотранспорт, следующий со стороны Усть-Кута в направлении посёлка Верхнемарково, перенаправлен на левую сторону моста. По ней осуществляется реверсивное движение.

Проектом взамен двух отдельно стоящих сооружений предусматривается устройство одного нового моста длиной 80 м, шириной 10 метров.

Ещё один новый объект – путепровод на км 16+471 участка Усть-Кут – Верхнемарково. Федеральный центр принял решение о его строительстве в связи с развитием промышленного нефтеперерабатывающего кластера в Усть-Кутском районе Иркутской области. Протяжённость сооружения будет около 400 метров, ширина – 10 м. Возведение путепровода поможет ликвидировать пересечение автомобильной дороги и железнодорожных путей в двух уровнях. Это необходимо в целях обеспечения безопасного и удобного движения.

Проекты моста через реку Якурим и путепровода предусматривают обустройство тротуаров шириной не менее двух метров и линии уличного освещения. Сейчас для строительства этих двух объектов выполняются инженерные изыскания. В 2021 году проектная документация будет направлена на госэкспертизу.