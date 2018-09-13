Средняя цена на бензин в Иркутске не меняется с июля

Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя цена за литр бензина в Иркутске к 9 сентября, как и неделей ранее, составляла 44,33 копейки. Об этом сообщает Росстат.

Бензин марки АИ-92 стоил 41 рубль за литр, АИ-95 – 42,7 рубля, АИ-98 – 45,63, дизель – 44,77 рубля. Среди региональных центров СФО Иркутск по стоимости бензина занимает по-прежнему четвертое место.

По Сибири цена топлива подешевела на 1 копейку, составив 41,80 рубль, тогда как в среднем по России за литр бензина берут 43,22 рубля. Самым дорогим бензин остаётся в Чите, где его цена к 9 сентября составляла 44,24 рубля в среднем за литр, в Кызыле – 42,64 рубля и Горно-Алтайске – 42,48 рубля. Дешевле всего можно было заправиться в Барнауле – 41,01 рубль за литр, Омске – 41,29 рубль и Абакане – 41,41 рубль.

За прошедшую неделю рост цен на бензин отмечался в 17 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него выросли в Нарьян-Маре – на 1,2%, Петрозаводске и Симферополе – на 0,3%.

В шести региональных столицах отмечалось снижение цен на бензин автомобильный. Более всего он подешевел в Туле – на 0,7%, Кургане и Чите – на 0,3%.