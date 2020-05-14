Светлана Свиркина: в Иркутской области только 30% региональных дорог находятся в надлежащем состоянии

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 1 января текущего года в Иркутской области чуть более 30% региональных дорог и около 42% дорог местного значения находятся в нормативном состоянии. Об этом 13 мая на заседании депутатского штаба при Законодательном собрании Иркутской области сообщила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина. Она отметила, что общая протяженность дорог на территории области чуть более 31 тысячи километров, в том числе 12 тысяч км региональных дорог, 1,7 тысячи км дорог федерального значения и 17, 5 тысячи км дорог местного значения. – В текущем году дорожный фонд утвержден в объеме 13,4 млрд рублей, в том числе чуть более 11 млрд – средства областного бюджета, 2,3 млрд рублей – средства федерального, – отметила она. – Объем финансирования на реализацию мероприятий в отношении региональных дорог запланирован на сумму более 8,5 млрд рублей. Светлана Свиркина сообщила, что в этом году значительно увеличено финансирование на ремонт, строительство и содержание местных дорог – оно составит 3,8 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд из областного бюджета, остальные – из федерального. Она также напомнила, что в этом году значительная часть финансирования будет идти в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в трех городских агломерациях. В рамках этого проекта к 2024 году планируется достигнуть показателей по 38% региональных дорог (приведение их в нормативное состояние) и 85% дорог местного значения. – В текущем году в нормативное состояние планируется привести 286 километров дорог – это 219 км региональных и 67 км дорог местного значения, – сообщила глава ведомства. – В этом году запланирована реализация 83 объектов, в том числе 28 переходящих и 55 новых. Она отметила, что уже почти все контракты на запланированные работы заключены. – В этом году мы завершим строительство участка почти в 28 км дороги Киренск-Казачинское, – сообщила министр. – Основной ввод дороги запланирован на 2022 год, тогда будет обеспечен круглогодичный проезд до Киренска. Он также отметила, что в текущем году предполагается завершить реконструкцию 20 км дороги Жигалово-Казачинское, выполнить реконструкцию двух мостов. В Иркутске планируется ввести в эксплуатацию после реконструкции улицу Баумана. – Также продолжится реализация объектов, начатых в прошлом году – это дорога Иркутск-Оса-Усть-Уда и реконструкция путепровода на Джамбула в Иркутске, – сообщила Светлана Свиркина. Она также отметила, что уже ведется заключение контрактов на ввод семи объектов в 2021-2022 годах. – До 2024 года планируется завершить девять объектов на 11,5 млрд, – сообщила и.о. министра. – Это мостовой переход через реку Макаровка в Киренском районе, реконструкция моста через реку Ода на дороге Ангарск-Тальяны, реконструкция дороги Иркутск-Усть-Ордынский, Михайловка-Березовый, Тайшет-Чуна-Братск, Тельма-Раздолье и так далее. Также в планах реконструкция объездной дороги в Шелехове и проспекта Ленинградский в Ангарске. Она сообщила о расчетах, проведенных по поручению федеральных властей, на приведение к 2024 году в нормативное состояние дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Речь идет о 550 км дорог регионального значения и 143 км дорог местного значения, на это нужно 34 млрд рублей. – Финансированием из областного бюджета обеспечено 14,5 млрд, остальные деньги мы запросили в федеральном Минтрансе, – отметила Светлана Свиркина. При распределении субсидий на 2021 год со стороны муниципалитетов будут приоритетными заявки, где речь идет об обеспечении проезда к медицинским учреждениям, акцентировала она Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: zen

заксобрание

иркутская область

приоритет иркутск

светлана свиркина Тэги: View the discussion thread.