Таможенный пункт в Мондах не будет работать с 31 декабря по 8 января

Бурятия, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Таможенный пункт в Мондах в Бурятии не будет работать с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Бурятской таможни, в связи с новогодними праздниками, по согласованию с монгольской стороной, пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров в эти дни осуществляться не будет. Работа пункта пропуска возобновится 9 января.

На таможне также отмечают, что пункт Кяхта будет работать в эти дни в обычном режиме. Воздушный пункт пропуска Улан-Удэ (Мухино) будет работать в соответствии с расписанием международных авиарейсов, железнодорожный пункт пропуска Наушки – в соответствии с расписанием международных поездов. Улан-Удэнский таможенный пост (центр электронного декларирования) работает без выходных с 8.00 до 20.00.