Торги на капремонт участка дороги на острове Ольхон объявят в августе

Ольхонский район, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Торги на капремонт участка дороги на острове Ольхон с 153 по 159 километр объявят в августе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области со ссылкой на министра строительства и дорожного хозяйства региона Светлану Свиркину.

Как пояснила министр, получено положительное заключение государственной экспертизы по данному объекту. По утвержденной госпрограмме «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы финансирование было запланировано с 2020 по 2022 годы на общую сумму 357,4 миллиона рублей.

– По поручению губернатора срок реализации капитального ремонта перенесен на более ранний, в госпрограмму изменения уже внесены, – пояснила Светлана Свиркина.

Также в этом году планируется объявить конкурс на проект по реконструкции дороги, проходящей через посёлок Хужир. От паромной переправы до 153 километра дороги запланирована реконструкция, со 153 по 159 километр – капремонт. Пять километров от Хужира до Харанцов также будут реконструированы.

Для выполнения работ, связанных с реконструкцией существующих дорог, требуется дополнительный отвод земельных участков для прокладки трассы, а также для площадок под размещение асфальтобетонного завода и хранение дорожно-строительных материалов. Правительством Иркутской области определены границы отвода земельных участков под реконструкцию автомобильных дорог Баяндай-Еланцы-Хужир и Хужир-Харанцы на острове Ольхон и в сентябре 2017 года представлены в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Сейчас «Заповедное Прибайкалье» занимается формированием и постановкой земельных участков под реконструкцию дороги на кадастровый учет. До конца июня министерство имущественных отношений региона направит обращение в Росимущество и попросит передать эти участки в собственность Иркутской области.

Разработать проектную документацию и получить заключение госэкспертизы на реконструкцию дороги Хужир-Харанцы планируют к февралю 2020 года. Пакет документов на дорогу Баяндай-Еланцы-Хужир соберут к июню 2020.

Правительство Иркутской области в Минприроды РФ направили письма о согласовании основных технических решений. Ответ федерального министерства до сих пор не получен.

Напомним, в конце апреля 2019 года министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина заявила, что ремонт дороги на Ольхоне начнется в 2019 году. В 2017 году жители острова в ходе «прямой линии» сообщили президенту России Владимиру Путину, что дорога от парома до Хужира находится в плачевном состоянии из-за запрета рыть на острове карьеры.