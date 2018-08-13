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14.08.2018

Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с падением самолета в Ольхонском районе

Ольхонский район, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура проводит проверку в связи с падением в Байкал частного легкомоторного самолета.

Напомним, самолет упал и утонул накануне вечером, 13 августа, неподалеку от поселка Хужир на Ольхоне. По предварительным данным на борту был только пилот, который не пострадал.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре Телеинформу сообщили, что в связи со случившимся проводится проверка, которой занимается Байкало-Ангарская транспортная прокуратура. В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области отметили, что их ведомство к работе по этому происшествию не привлекалось.

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