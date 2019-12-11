Три ледовые переправы открыты за сутки в Иркутской области

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - За сутки в Иркутской области открыты еще три ледовые переправы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, речь идет о переправах через реку Иркут от села Моты до Шаманки в Шелеховском районе грузоподъемностью 3,5 тонны, в Киренском районе через реку Лена: «Алымовка – Банщиково» с ограничением массы автомобилей до пяти тонн и «Пашня – Кривая Лука» грузоподъемностью семь тонн.

Итого, в Приангарье сейчас действуют пять ледовых дорог. Проверить их на безопасность и допустить к эксплуатации позволили погодные условия и достаточная толщина льда в этих местах. В остальных местах выезд на лед опасен для жизни, подчеркивают в ведомстве