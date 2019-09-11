Центр Иркутска 14 сентября перекроют из-за Всероссийского парада студенчества

Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийский парад студенчества пройдет 14 сентября в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Парад студенчества – явление уникальное. Он объединяет десятки тысяч молодых людей в разных уголках нашей страны. В нашем городе парад будет проходить уже в четвертый раз, – отметил глава города Дмитрий Бердников. – У нас с вами уже есть хороший опыт организации мероприятий молодежи и совместно с молодежью. В этот раз мы должны сделать запоминающийся праздник для наших студентов, особенно первокурсников.

В этом году парад российского студенчества будет проходить по следующему маршруту: улица Ленина – улица Карла Маркса – площадь у памятника Александру Третьему. Построение колонн – в 10.30, начало шествия – в 11:30. Торжественная часть парада начнется в 12:00 на площади у памятника Александру Третьему, где состоится церемония посвящения первокурсников в студенты.

В связи с проведением массового мероприятия движение транспорта 14 сентября с 10.30 по улицам Чкалова, Российской, Ленина, Карла Маркса будет запрещено. Общественный транспорт будет осуществлять движение по улице Марата. Движение по этим улицам откроют по мере прохождения колон, говорят в администрации Иркутска.

Напомним, в прошлом году в празднике приняли участие 4 тысячи иркутских студентов. В России в параде студенчества ежегодно участвуют более 400 тысяч человек из 350 образовательных организаций РФ. С 2015 года Парад проводится как общероссийская акция. Иркутск принимает участие в этой акции с 2016 года.

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