Участок Култукского тракта перекрыли в обе стороны из-за ДТП

Слюдянский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе 21 апреля решением ГИБДД перекрыт в обе стороны участок федеральной трассы Р-258 «Байкал» из-за ДТП с участием грузового автомобиля на 600-м метре 97-го километра.

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся на обочину. Пострадавших нет. На месте работают представители МЧС, ГИБДД, подрядной дорожной организации.

Перерыв в движении для всех видов транспорта введен до особого распоряжения.