Участок трассы «Сибирь» в Зиминском районе отремонтировали досрочно

Зиминский район, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На участке автодороги Р-255 «Сибирь» с 1595 по 1601 км в Зиминском районе месяц раньше запланированного срока заверишили капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Во время работ подрядчик исправил продольный и поперечный профиль дорожного полотна, приведя его в соответствие с современными техническими нормативами. Основание дороги устроили методом холодного ресайклинга. В качестве верхнего слоя покрытия применен щебеночно-мастичный асфальтобетон на площади 61 тысяч кв м со стабилизирующей добавкой на основе целлюлозного волокна, что обеспечит повышенную устойчивость к старению, образованию трещин и увеличит долговечность покрытия.

Также дорожники обустроили систему поверхностного водоотвода, заменили существующие железобетонные трубы на металлические гофрированные. Кроме того, приведено в нормативное состояние шесть примыканий и два пересечения с местными автодорогами в населённые пункты Баргадай, Кимильтей и Карымск.

Кроме того, подрядчик установил более одного км барьерного ограждения, заменил дорожные знаки и направляющие сигнальные столбики. На проезжую часть нанесена горизонтальная разметка. Также выполнено устройство искусственного электроосвещения протяженностью 2,8 км.

Для удобства пассажиров оборудовано два остановочных комплекса с посадочными площадками, пешеходными переходами и шумовыми полосами, автономной системой освещения, тротуарами и пешеходными дорожками.

Всего в 2018 году в Иркутской области приведут в нормативное состояние порядка 308 км федеральных трасс. Речь идет о 131 км Р-255 «Сибирь», 166 км А-331 «Вилюй» и 10 км Р-258 «Байкал».