УФАС возбудило дело по факту повышения стоимости проезда из Иркутска в Ангарск

Иркутск, Ангарск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутское УФАС возбудило дело в отношении перевозчиков на маршруте Ангарск-Иркутск из-за повышения стоимости проезда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено в отношении ИП Рехтина Е.К., ИП Шульгин Е.М., ИП Соколовская А.Г. и ООО «Автолайн+». Их подозревают в нарушении закона «О защите конкуренции». В частности, говорят в УФАС, перевозчики одномоментно повысили стоимость проезда на маршруте.

– Это приводит или может привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок и наценок, – рассказали в УФАС.

Напомним, с 14 января до 100 рублей выросла стоимость проезда в междугородних автобусах Ангарск-Иркутск. Изменения коснулись самых популярных маршрутов № 371, 372, 375. С 1 декабря 2018 года с 90 до 100 рублей подорожал проезд в автобусах маршрутов №376 и 377. Однако известно, что именно это повышение цен было одобрено службой по тарифам Иркутской области еще в июне.