Улицу Чехова в Иркутске закроют на полтора месяца

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - С 10 июня по 31 июля в Иркутске закроют для движения транспорта улицу Чехова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, здесь будет проводиться ремонт автомобильной дороги. Объезд будет осуществляться по параллельным улицам.