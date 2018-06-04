|Транспорт
|05.06.2018
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Улицу Чехова в Иркутске закроют на полтора месяца
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Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - С 10 июня по 31 июля в Иркутске закроют для движения транспорта улицу Чехова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, здесь будет проводиться ремонт автомобильной дороги. Объезд будет осуществляться по параллельным улицам.
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