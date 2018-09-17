Услугами ВСЖД за январь-август 2018 года воспользовались почти 9 миллионов пассажиров

Иркутская область, Бурятия, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - За январь-август 2018 года по Восточно-Сибирской железной дороге перевезено свыше 8,8 млн пассажиров (-1,4% к 2017 году), из них в дальнем следовании перевезено свыше 1,9 млн пассажиров (+4,9%), в пригородном сообщении – более 6,8 млн (-3,1%), сообщает пресс-служба компании.

В августе 2018 года по Восточно-Сибирской железной дороге перевезено свыше 1,4 млн пассажиров, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено более 1 млн пассажиров (-1,3%), в дальнем следовании – 327,8 тысячи (+5,4%).

Пассажирооборот в августе 2018 года составил 398,6 млн пассажиров на километр, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 46,4 млн пассажиров на километр (-3,4%), в дальнем следовании – 352,2 млн пассажиров на километр (+ 4%).

Всего пассажирооборот на ВСЖД с начала 2018 года вырос на 3,4% к уровню прошлого года и составил 2,3 млрд пассажиров на километр, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 278,4 млн пассажиров на километр (-5%), в дальнем следовании – около 2 млрд пассажиров на километр (+4,6%).