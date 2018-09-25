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26.09.2018

Усольских водителей проверят на наличие задолженности по штрафам

Усолье-Сибирское, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском инспекторы ГИБДД с 26 по 28 сентября проводят профилактическое мероприятие «Злостный неплательщик».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, дорожные полицейские и приставы проведут работу по привлечению граждан к уплате просроченных административных штрафов.

Жителям региона напоминают, что такие платежи должны совершаться не позднее, чем через 60 дней со дня вступления в законную силу соответствующего постановления. Неуплата штрафа в указанный срок грозит еще одним штрафом, вдвое больше предыдущего, административным арестом до 15 суток либо обязательными работами на срок до 50 часов.

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