В 2018 году в историческом центре Иркутска появится только 48 новых парковочных мест

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году в историческом центре Иркутска планируется создать 48 новых парковочных мест. Об этом на депутатских слушаниях в думе Иркутска сообщил главный архитектор города Сергей Александров. Он рассказал, что в городском бюджете на текущий год на эти цели заложено порядка 10 млн рублей. При этом речь идет об организации парковок в центре города возле социальных объектов. В их числе детский сада-ясли №101 на Карла Либкнехта, 67, где планируется парковка на 12 машиномест, детский сад №47 по Карла Либкнехта, 87 – на 16 машиномест, детский сад №68 по Ямской, 42 – восемь машиномест, детский сад №127 по Советской, 117 – 12 машиномест. При этом главный архитектор отметил, что сейчас, в плане земельных возможностей, можно говорить о перспективе создания в центре парковок на 150 машиномест. – Есть три земельных участка в районе пересечения Тимирязева и Киевской, где можно разместить 58 машин, участок в районе перекрестка Софьи Перовской и Подгорной – на 64 машиноместа. Еще есть участок также на территории «Иркутских кварталов», принадлежащий «Фортуне» – по нему еще нет схемы, но на днях этот вопрос обсуждался с Ниной Чекотовой. Там пока по временной схеме возможна организация парковки на 70 машин, – рассказал Сергей Александров. Он также отметил, что в этом году владельцем бизнес-центра «Сан-Рома» обустроена общедоступная парковка на 30 машин. – Также у нас в планах строительство других стоянок и перехватывающих парковок, – говорит главный архитектор. – Одна перехватывающая парковка на 107 машиномест уже организована под Глазковским мостом. В планах еще одна перехватывающая парковка у торгового центра «Карамель», где уже подготовлен проект и проведено межевание. Здесь планируется 1200 мест. Сейчас шайба на стороне инвестора, который должен расселить прилегающие индивидуальные жилые дома. Сергей Александров отметил, что сейчас авторы готовящихся изменений в Генплан предлагают в нем отобразить перехватывающие транспортно-пересадочные узлы и парковки в их составе, чтобы, пока откладывается строительство, участки никто не смог использовать для других целей. При этом депутат Вячеслав Правенький выразил обеспокоенность, что парковка на 1200 мест планируется в плотно застроенном центре города, он отметил, что людей волнует несоблюдение расстояния санитарной зоны между ней и другими домами и общественными местами в этом районе. Сергей Александров пояснил, что в тех местах, где планируются выезды с парковки, а также там, где будет выход вентиляции, санитарная зона полностью будет соблюдена. Депутат Сергей Юдин оценил этот проект как малореальный. – Вы нам об этой парковке у «Карамели» уже три или четыре года рассказываете, но проект не двигается с места. Очевидно, что у инвестора нет денег и он не будет строить эту парковку, так что нет смысла ее обсуждать, – заявил он. При этом депутата напомнил, что парковка под Глазковским мостом создана по его инициативе. При этом еще два участка на улице Гершвина и бульваре Гагарина, предложенные им и по всем параметрам подходящие под парковки, администрацией игнорируются. – Я же не для себя прошу, – подчеркнул Сергей Юдин. Сергей Александров пояснил, что на одном из этих участков власти города готовы уже в этом году, если только появятся дополнительные финансы. Второй адрес он вызвался изучить более внимательно вместе с депутатом. ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске администрация иркутска

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