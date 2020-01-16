В Ангарске начали предпроектную подготовку строительства моста через Китой

Ангарск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске стартовала предпроектная подготовка строительства пешеходного моста через реку Китой на остров Большой в районе набережной. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.

– Проектирование планируем на 2020-2021 год. Сегодня рассматриваются варианты конструкции, скорее всего, это будет вантовый мост. Красивая облегчённая конструкция с подсветкой. Задача – гармонично вписать мост в существующее пространство городской набережной, – рассказал на совещании по началу строительства моста заммэра АГО Андрей Сафронов.

В предпроектной подготовке участвует директор ООО «СметаПлюс» Александр Шатохин – эта компания имеет опыт проектирования подобных конструкций. Как отмечают в ангарской мэрии, сотрудники этой организации 16 лет назад принимали участие в создании висячего моста длиной 240 метров также с применением вантов через реку Иркут в районе деревни Шаманка.

После возведения пешеходного моста в Ангарске появится возможность организовать пространство для прогулок и активного отдыха на острове Большой.