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Транспорт
10.01.2019

В Ангарске с 1 января подорожал проезд в трамваях

Ангарск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске с 1 января повысилась стоимость проезда в трамваях – с 16 до 20 рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, это решение вынужденное и принято на основании протокола заседания комиссии по регулированию тарифов Ангарского городского округа. Стоимость проезда в муниципальном транспорте не увеличивалась с 2015 года. Рост оплаты за проезд в трамвае обусловлен расходами предприятия на ремонт и содержание вагонов, закупку запчастей для подвижного состава. Средства необходимы также на оплату электроэнергии, начисление зарплаты сотрудникам, содержание обслуживающей техники. Существенную часть расходов муниципальному предприятию компенсирует местный бюджет.

В администрации отмечают, что по-прежнему действуют все меры социальной поддержки населения. У федеральных и региональных льготников сохраняется право на 50 поездок за 150 рублей. Пенсионеры, не имеющие вышеуказанных льгот, по картам социальной системы оплачивают за проезд в трамвае 15 рублей (на один рубль меньше стоимости проезда прошлого года), школьники – 11 рублей (на уровне прошлого 2018 года). При использовании электронного кошелька стоимость проезда в трамваях составит 16 рублей.

По словам директора МУП «Ангарский трамвай» Евгения Баженова, в этом году остается прежней и стоимость проездного на месяц – 400 рублей.

Все карты ангарской транспортной системы действуют и в трамваях, и в автобусах. Необходимо отметить, что стоимость проезда на этих видах транспорта разная.

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