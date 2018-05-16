В Ангарске запустили «горячую линию» по устранению ям на дорогах

Ангарск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарском городском округе вновь начала работу горячая линия по устранению ям на дорогах. Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, жители могут позвонить, написать на электронную почту, заполнить форму на сайте или сообщить о ямах на дорогах в общественную приемную администрации. «В нашем городском округе реализуется комплексный план по ремонту городских магистралей. Специалисты администрации проводят мониторинг состояния дорожного полотна, но нам важно учитывать и мнение жителей. Мы призываем сообщать о ямах на проезжей части на горячую линию. Совместная работа будет способствовать более оперативному устранению проблемных участков», – рассказал заместитель мэра Ангарского городского округа Андрей Сафронов. Все сигналы от жителей будут переданы в дорожные службы с последующим контролем специалистами администрации. Для эффективности определен срок реагирования – 10 дней. Исполнение зависит от специфики работы и погодных условий. При этом речь идет о дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной, а не федеральной или ведомственной собственности. Аварийный ремонт внутридворых проездов пройдёт по отдельному плану. На тех улицах, которые в этом году включены в план капитального ремонта, ямочный проводиться не будет. Так в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Ангарского городского округа в этом году будут отремонтированы следующие улицы: Карла Маркса на участке от Чайковского до Л квартала, Пушкина (от Дворца ветеранов до Иркутской), Преображенская от Ленинградского проспекта до Фестивальной, участки улиц Бульварная (от Фестивальной до Новокшенова), Пойменная (от Енисейской до Красной), Саянская (от Фестивальной до Новокшенова), Глинки (от Ворошилова до Московской), Кирова (от Московского тракта до Герцена), 40 лет октября (от Карла Маркса до Крупской), а также бывшая ведомственная дорога АЭХК. Сообщить о ямах на дорогах можно по телефону (3955) 50-40-00. Звонки принимаются в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Кроме того, информацию можно направить по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript либо обратиться в общественную приемную администрации по адресу: Ангарск, квартал 63 (площадь Ленина), кабинет 17. На официальном сайте администрации Ангарского городского округа www.angarsk-adm.ru в разделе «Горячая линия» можно заполнить форму и прикрепить к ней фотографию аварийного участка дороги. СПРАВКА: В 2016 году около 500 ангарчан сообщили на горячую линию информацию о ямах на дорогах. В 2017 году на горячую линии поступило 310 обращений. Все поступившие заявки отработаны. В рамках содержания автомобильных дорог только в прошлом году ямочный ремонт произведен на 11 тысячах 317 квадратных метрах. ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске ангарск Тэги: View the discussion thread.