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19.03.2019

В Боханском районе закрыли переправу через Ангару

Боханский район, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе в связи с потеплением и тающим льдом закрыта ледовая дорога через реку Ангара в районе «Каменка – Свирск», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Кроме того, после технического обследования ледовой переправы в Балаганском районе «Залари – Жигалово» принято решение понизить ее грузоподъемность до пяти тонн.

По состоянию на 19 марта на контроле находится эксплуатация 50 ледовых переправ в 20 районах области. По одному зимнику имеют Аларский, Балаганский, Качугский, Нижнеилимский, Ольхонский, Усть-Удинский, Черемховский районы, по два – Жигаловский, Казачинско-Ленский, Мамско-Чуйский, Тулунский, Шелеховский, Чунский, по три – Бодайбинский, Братский, Нижнеудинский, Усть-Кутский районы. Еще пять находится в Катангском районе, по семь – в Киренском и Тайшетском районах. Кроме того, действуют четыре пеших ледовых перехода в Киренске.

Информация о действующих переправах и их грузоподъемности доступна на сайте ГУ МЧС по Иркутской области в разделе «Полезная информация».

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