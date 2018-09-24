В Бодайбо местный житель за вождение в нетрезвом виде отправится за решетку

Бодайбо, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бодайбо местный житель за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом виде отправится в колонию-поселение.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в сентябре 2018 года мировым судьей Бодайбо и Бодайбинского района вынесен приговор в отношении местного жителя, ранее судимого по двум эпизодам статьи 264.1 УК РФ и вновь обвиняемого по этой же статье – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Приговором суда ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении. До вступления приговора суда в законную силу осужденный заключен под стражу.