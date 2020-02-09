В Братске капиталят путепровод через железную дорогу на федеральной трассе

Братск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске на федеральной автодороге А-331 «Вилюй» идет капитальный ремонт путепровода через железную дорогу. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Путепровод через ВСЖД протяженностью 45 метров был построен на 212-м километре федеральной трассы в 1982 году. Капитального ремонта потребовало отдельно стоящее левое (по ходу километража) строение.

Работы, согласно графику, распределены на два этапа. В 2019 году был произведен его демонтаж. Движение организовано по параллельному (правому) путепроводу. Сейчас мостовики начинают основные работы.

К ноябрю 2020 года планируется установить четыре новые опоры, смонтировать железобетонные балки пролетных строений, заново устроить проезжую часть, укрепить конусы сооружения и подходы к нему. В рамках организации безопасности дорожного движения будут установлены новые элементы обустройства: барьерное ограждение и знаки.

После капитального ремонта габарит путепровода будет увеличен на три метра (с 8,54 м до 11,5 м).

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» просит автомобилистов следовать дорожным знакам в местах проведения ремонтных работ, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.