В Братске планируют подключить весь пассажирский транспорт к единой системе контроля

Братск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2019 года должно быть завершено оснащение всего общественного транспорта Братска, независимо от формы собственности, системой ГЛОНАСС и подключение к Единой диспетчерской службе.

Как сообщает пресс-служба администрации города, такое поручение дал мэр Братска Сергей Серебренников в ходе посещения единой диспетчерской службы общественного транспорта. В проверке ее работы приняли участие председатель думы Братска Лариса Павлова, председатель комитета промышленности и транспорта Юрий Бак.

Диспетчерский центр, расположенный на конечной остановке у Мемориала Славы, был создан в декабре 2017 года по распоряжению мэра города. Из него контролируется движение общественного транспорта, которое отображается на экранах мониторов. Специалисты отслеживают маршрут, скорость и соблюдение расписания водителями.

Сейчас весь муниципальный транспорт и большинство автобусов частных перевозчиков оборудованы системой ГЛОНАСС и подключены к диспетчерской службе. Все водители муниципального транспорта для оперативного реагирования на нештатные ситуации, обеспечены мобильной связью с руководителями своих предприятий и диспетчерской службой.

Движение общественного транспорта братчане могут отслеживать на большинстве маршрутов в режиме он-лайн через специальное приложение на своих мобильных телефонах. Также система «Умный транспорт» размещена на официальном сайте города, на сайте Братской студии телевидения и других ресурсах.

Кроме того, началось оснащение остановочных павильонов электронными табло, на которых можно увидеть время прибытия автобуса. Два электронных табло смонтированы в Центральном районе, два в Энергетике и еще два будут установлены в 2019 году.

Также братчане могут получить всю необходимую информацию о движении пассажирского транспорта, обратившись в диспетчерский центр по телефону 46-12-64. Диспетчеры дежурят посменно с шести утра до 10 вечера.

– Единая система контроля позволяет полностью автоматизировать и оптимизировать весь процесс перевозки пассажиров. Здесь мы видим на мониторах каждый маршрут, каждую единицу подвижного состава, график и интервал движения. Если случается нештатная ситуация, это также отражается. Это позволяет оперативно производить замену транспорта. Мы и в дальнейшем будем совершенствовать работу диспетчерской службы, развивать ее техническую базу. Комитету промышленности и транспорта администрации и диспетчерской службе даю поручение – подключить к единой системе контроля весь пассажирский транспорт, не зависимо от формы собственности. Мы должны отрегулировать движение транспорта так, чтобы было понятно и водителям и пассажирам. Он-лайн приложение также должно быть полностью отработано. Эти задачи должны быть выполнены в первом квартале следующего года, – сказал Сергей Серебренников.