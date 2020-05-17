В Братском районе 19 мая перекроют движение на федеральной трассе

Братский район, 18.05.20 (ИА "Телеинформ"), - На время электромонтажных работ на строящейся ВЛ «БЛПК-Опорная» через автомобильную дорогу А-331 «Вилюй» на участке Тулун-Братск км 213 будет прекращено движение автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», перекрытие запланировано 19 мая с 10:00 до 10:30 и с 15:00 до 15:30 местного времени. Возможности объезда нет.