В Бурятии выявили серьезные нарушения при проведении реконструкции аэродрома в Улан-Удэ

Бурятия, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии транспортная прокуратура выявила серьезные финансовые нарушения при проведении реконструкции аэродрома в Улан-Удэ. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской прокуратуры на транспорте, ведомство провело проверку по материалам Федерального казначейства Российской Федерации. Работы по реконструкции аэродромного комплекса аэропорта в Улан-Удэ велись за счет федеральных бюджетных средств по заказу ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Государственный контракт на выполнение работ стоимостью в 3,8 млрд рублей был заключен в августе 2016 года, работы планировалось завершить в декабре 2017 года. Однако фактически реконструкция объекта завершена только в декабре 2019 года. В ходе проверки установлено, что заказчиком принята и оплачена часть не подтвержденных, а также не соответствующих проектной документации работ на общую сумму более 193 млн рублей. Бурятский транспортный прокурор направил материалы проверки в следственный отдел Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ – использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Сейчас проводится расследование, уголовное дело находится на контроле Бурятской транспортной прокуратуры. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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