В Черемхово с 9 по 11 октября ограничат движение через железнодорожные переезды

Черемхово, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На железнодорожных переездах в поселке Жаргон и на Западном переезде Черемхово с 12.00 9 октября по 8.00 10 октября местного времени будет ограничено движение автомобилей в связи с ремонтными работами.

Кроме того, сообщает пресс-служба ВСЖД, 11 октября с 10.00 до 16.00 местного времени будет ограничено движение через Западный переезд в Черемхово – тоже в связи с ремонтными работами.

Объезд автотранспорта может быть осуществлен по автомобильному мосту в районе площади имени Ленина.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.