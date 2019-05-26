ТЕМЫ
Архив
< Май 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Транспорт
27.05.2019

В День города в Иркутске будет ограничено движение транспорта

Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В День города, 1 июня, будет ограничено движение автотранспорта в центральной части Иркутска.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, с 6:30 будут закрыты ул. Франк-Каменецкого и ул. Октябрьской Революции (на участке от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского) в связи с формированием колонн костюмированного шествия.

С 7:00 и до завершения праздничных мероприятий – площадь графа Сперанского.

С 11.30 до 12.00 будет запрещено движение транспорта по ул. Красного Восстания от переулка Аркадия Сударева до бульвара Гагарина.

С 12:00 и до завершения праздничного шествия будет закрыта для движения ул. Карла Маркса до бульвара Гагарина.

С 14:00 до 17.30 будет перекрыт бульвар Гагарина на участке от здания ИРО «Динамо» до ул. Ярослава Гашека.

С 15:00 до 23:00 будет полностью перекрыто движение вокруг сквера Кирова, ул. Марата до ул. Ленина, ул. Нижняя Набережная (от ул. Рабочая до ул. Сухэ-Батора); улица Декабрьских событий (на участке от улицы К. Маркса до ул. Нижняя Набережная) станет пешеходной с исключением парковок транспорта.

На момент проведения салюта будет закрыт для движения Глазковский мост.

Дорожные инспекторы рекомендуют всем автолюбителям заранее планировать свой маршрут движения, а также воздержаться в указанные дни от поездок на личном автомобиле к местам подготовки и проведения праздничных мероприятий. Кроме того, в местах массовых мероприятий полицейские рекомендуют отказаться от передвижения на велосипедах, скейтбордах и роликовых коньках.

Работа общественного транспорта будет продлена до 01.00 2 июня.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Транспорт»:
В День города в Иркутске будет ограничено движение транспорта27.05.2019
2019-05-26-22-14-43
Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В День города, 1 июня, будет ограничено движение автотранспорта в центральной части Иркутска.
В Иркутске движение транспорта на одном участке улицы 4-й Советской станет односторонним26.05.2019
Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 6 июня на участке ул. 4-й Советской от ул. Александра Невского до ул. Карла Либкнехта будет организовано одностороннее движение – в направлении к ул. Карла Либкнехта.
В Иркутске перекроют часть улицы 2-й Аларской25.05.2019
Иркутск, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 27 по 31 мая в Иркутске будет закрыт проезд по улице 2-й Аларской на участке от улицы Урожайной до Аларской.
Сергей Тен: в Иркутске необходимо создать Центр организации дорожного движения24.05.2019
2019-05-24-10-10-14
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня, 24 мая, в рамках федерального проекта ВПП «Единая Россия» «Безопасные дороги» рабочая группа проверила, как устраняются в Иркутске недостатки улично-дорожной сети в районе школ и детских садов.
В Иркутске открывают новый автобусный маршрут – от Берёзового до улицы Маршала Конева24.05.2019
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 29 мая начнёт работать новый регулярный автобусный маршрут №19 «микрорайон Березовый – Реабилитационный центр (ул. М.Конева)». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
На ВСЖД несколько поездов с 25 по 28 мая будут курсировать с задержкой до 11 минут24.05.2019
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 25 по 28 мая Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание движения нескольких пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Правобережном округе Иркутска приступили к ремонту трех участков автодорог24.05.2019
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Правобережного округа приступили к ремонту участков дорог на трех улицах.
В Иркутске на месяц ограничат проезд по улицам Желябова и Грязнова24.05.2019
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8:00 25 мая до 24:00 25 июня будет частично ограничен проезд по улице Желябова в районе пересечения с переулком Гусарова. В это же время будет ограничено движение по улице Грязнова в районе дома №1.
В Иркутске с 1 июня до октября закроют путепровод с улицы Сурнова на Покровскую развязку24.05.2019
-1-
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 июня по 1 октября 2019 года будет закрыт проезд по путепроводу, ведущему с улицы Сурнова на Покровскую развязку. Об этом сообщил начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации города Андрей Пономарёв.
Начался ремонт автодороги на въезде в Качуг23.05.2019
Качугский район, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Качугский филиал Дорожной службы приступил к работам по устройству земельного полотна на участке с 250 км по 255 км трассы Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово в Качугском районе.
Сергей Тен: Иркутской области необходим стандарт транспортного обслуживания населения23.05.2019
2019-05-23-08-37-26
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству 22 мая провёл выездное заседание в центральном филиале ГУП «Мосгортранс». Депутаты ознакомились с инновационными решениями, прорывными технологиями и локализацией производства электробусов в Москве. Об этом сообщает пресс-служба депутата Сергея Тена.
В Тайшетском районе начали реконструировать мост через реку Бирюса23.05.2019
Тайшетский район, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе начали реконструировать железнодорожный мост через реку Бирюса.
На Глазковском мосту в Иркутске трамваи встали из-за ДТП маршруток23.05.2019
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске днём 23 мая на Глазковском мосту трамваи остановили движение, поскольку пути перекрыла автоавария.
По аэропорту Иркутска проведут депутатскую проверку23.05.2019
2019-05-22-15-23-57
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Заксобрания Иркутской области инициировали проверку по вопросу неисполнения правительством региона указа президента РФ от 31 декабря 2014 года, который касается повышения эффективности транспортного обеспечения региона. Речь идёт о судьбе иркутского аэропорта.
У электрички Черемхово – Иркутск-Пассажирский появилась дополнительная остановка22.05.2019
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 22 мая 2019 года у пригородного поезда № 6108 сообщением Черемхово – Иркутск-Пассажирский появилась дополнительная остановка – Заводская.
Инвалидов-колясочников в Иркутской области по инициативе Дмитрия Бердникова освободили от транспортного налога22.05.2019
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на сессии Заксобрания Иркутской области 22 мая приняли законопроект об освобождении инвалидов первой категории от уплаты транспортного налога. С законодательной инициативой выступил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
В Иркутской области обновляют разметку на региональных дорогах22.05.2019
2019-05-22-02-11-34
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на 3602 километрах региональных дорог обновят разметку.
В Иркутске в рамках нацпроекта отремонтируют 16 участков дорог21.05.2019
-16-
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартовал ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом во время выездного совещания мэру Иркутска Дмитрию Бердникову доложила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова. В рамках первого этапа будут отремонтированы 16 участков.
Заключительный рейс из Иркутска в Мирный совершил Ту-134 авиакомпании «Алроса»21.05.2019
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс – заключительный для Ту-134 авиакомпании «Алроса». Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Почти 1,4 миллиарда рублей направят в 2019 году на новые объекты дорожного строительства в Приангарье20.05.2019
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области начала работы на четырех объектах строительства и реконструкции. Общее финансирование запланировано в размере 1 млрд 385,3 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.
В Нижнеилимском районе откапиталят дорогу до поселка Янгель20.05.2019
Нижнеилимский район, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дорожная служба Иркутской области выиграла контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к поселку Янгель» с нулевого по 13-й км и с 15,9 км по 18,13 км в Нижнеилимском районе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В Иркутске на выходные перекроют улицу Трудовую20.05.2019
2019-05-20-02-18-06
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 и 26 мая будет закрыто движение транспорта по улице Трудовой на участке от улицы Зверева до проезда Атласова.
На улице Карла Либкнехта из-за ремонта сетей частично ограничили движение17.05.2019
2019-05-17-03-54-54
Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Карла Либкнехта до 21 мая ограничили движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С июня из Иркутска откроют авиарейс на Магадан17.05.2019
2019-05-16-11-22-16
Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «S7 Airlines» со 2 июня 2019 года открывает прямые регулярные рейсы из Иркутска в Братск, Красноярск и Магадан. Авиабилеты уже в продаже, сообщает пресс-служба перевозчика.
Сергей Тен: стремимся повысить комфорт и безопасность пассажиров16.05.2019
2019-05-16-09-59-41
Иркутская область, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы Сергей Тен принял участие в заседании комитета по транспорту и строительству, где были рассмотрены новые законодательные инициативы. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
В Иркутске в ближайшее время выйдут на линию четыре новых троллейбуса16.05.2019
2019-05-16-09-50-36
Иркутск, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре новых троллейбуса выйдут на линии Иркутска в ближайшее время. Сейчас транспорт проходит процедуру приемки и постановки на учет. Об этом во время выездного совещания мэру Иркутска Дмитрию Бердникову сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова.
Пункт пропуска Монды в Бурятии до октября будет работать ежедневно16.05.2019
Бурятия, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 мая по 1 октября 2019 года двусторонний  автомобильный пункт пропуска Монды в Бурятии будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00 по местному времени, сообщает СБАТ.
В Шелеховском районе 17 мая на час перекроют участок Култукского тракта16.05.2019
Шелеховский район, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Движение на участке трассы Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе с 57-го по 60-й километры 17 мая временно остановят из-за буровзрывных работ.
Братчан зовут поучаствовать в составлении карты ремонта городских дорог15.05.2019
Братск, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На официальном сайте администрации Братска запустили специальный раздел, где любой горожанин может оставить жалобу на качество дорог и приложить к ней фотографии.
В Иркутске перекрыли улицу Бабушкина15.05.2019
Иркутск, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Движение транспорта по улице Бабушкина в Иркутске на всем протяжении закрыто до 19 мая.
Первые рейсы по маршруту Иркутск - Чита - Хабаровск - Нерюнгри выполнила авиакомпания «Ангара»15.05.2019
2019-05-15-02-19-53
Иркутск, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - 14 мая состоялись первые прямые рейсы авиакомпании «Ангара» по маршрутам Чита - Хабаровск и Хабаровск - Нерюнгри. На самолете Ан-148-100Е, вмещающем 75 пассажиров.
В Иркутске закроют проезд для грузового транспорта по путепроводу на станции Батарейная15.05.2019
2019-05-14-10-41-31
Иркутск, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - C 1 июня движение грузового транспорта по путепроводу через железнодорожные пути на станции Батарейная в Иркутске будет запрещено.
Для электрички Иркутск-Черемхово назначили дополнительную остановку14.05.2019
Иркутск, Черемхово, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 20 мая дополнительная остановка назначается для пригородного поезда №6117 сообщением Иркутск-Пассажирский – Черемхово.
В Иркутской области стартовал капремонт региональных автодорог14.05.2019
2019-05-14-02-53-04
Иркутская область, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области начала капитальный ремонт на региональных автотрассах, сообщает пресс-служба губернатора.
В Иркутской области начали ремонтировать 37 километров федеральной трассы «Вилюй»13.05.2019
2019-05-13-03-54-01
Иркутская область, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области начали ремонтировать 37 километров трассы «Вилюй». Дорожные бригады приступили к работе в Усть-Кутском, Нижнеилимском и Братском районах региона, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».
Читать все новости раздела «Транспорт»
Будущее аэропорта Иркутск
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске