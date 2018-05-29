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Транспорт
30.05.2018

В День города в центре Иркутска ограничат движение транспорта

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В День города, 2 июня, будет ограничено движение автотранспорта в центральной части Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на начальника отделения пропаганды безопасности дорожного иркутского отделения ГИБДД, майора полиции Антона Куриленко.

Так, с 7:00 будут закрыты ул. Франк-Каменецкого и ул. Октябрьской Революции на участке от ул. Карла Маркса до ул. Дзержинского в связи с формированием колонн костюмированного шествия. С 7:00 и до завершения праздничных мероприятий – площадь графа Сперанского.

С 12:00 и до завершения праздничного шествия будет закрыта для движения  ул. Карла Маркса до бульвара Гагарина. С 14:00  до 17.30 – бульвар Гагарина на участке от здания ИРО «Динамо» до ул. Ярослава Гашека.

С 15:00 до 23:00 будет полностью перекрыто движение вокруг сквера Кирова, ул. Марата до ул. Ленина, ул. Нижняя Набережная от ул. Рабочая до ул. Сухэ-Батора.

Отмечено, что 2 июня улица Декабрьских событий на участке от улицы К. Маркса до ул. Нижняя Набережная станет пешеходной с исключением парковок транспорта.

Информационный плакат предоставлен пресс-службой администрации Иркутска

На момент проведения салюта будет закрыт для движения Глазковский мост.

В День города предусмотрена работа парковок у торговых центров «Фортуна», «Комсомолл» и «Модный квартал», под Глазковским мостом, у центрального рынка и музыкального театра имени Загурского.

Общественный транспорт будет работать до часу ночи 3 июня.

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